Ospedale San Pio: open week dedicato alla prevenzione malattie cardiovascolari Esami e visite gratuite dal 26 settembre al 2 ottobre a Benevento e Sant'Agata

Parola d'ordine prevenzione. È l'obiettivo dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento che aderisce alle iniziative della Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre.

Dal 26 settembre al 2 ottobre si terrà l’(H)Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché le donne fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. In seguito, vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Sarà possibile effettuare, a cura della Struttura Complessa Chirurgia Vascolare diretta dal Dr Davide Razzano e a cura della Struttura Semplice Diagnostica Vascolare guidata dal Dr. Erasmo Cutillo i seguenti esami diagnostici gratuitamente :

Eco-color- doppler TSA (distretto carotideo )

Eco-color- doppler Aorta addominale (diagnosi per gli aneurismi)

Eco-color-doppler Arterioso arti inferiori(pazienti arteriopatici e diabetici).

Le visite mediche e gli accertamenti diagnostici si terranno presso l’ambulatorio della UOC Chirurgia Vascolare ubicato al piano terra del Padiglione Rummo dell’AORN SAN PIO nei giorni di :

Giovedi 26 settembre dalle Ore 11.30 alle Ore 14.00

Sabato 28 Settembre dalle Ore 10.00 alle 12.30

Lunedi 30 Settembre dalle Ore 11.30 alle Ore 14.00

Martedi 1 Ottobre dalle Ore 11.30 alle Ore 14.00

Mercoledi 2 Ottobre dalle Ore 17.00 alle Ore 19.30

Venerdì 27 settembre dalle ore 11.30 alle ore 14.00 presso il poliambulatorio ubicato al secondo piano dell’Ospedale Sant Alfonso Maria de Liguori a Sant’Agata dei Goti sarà possibile effettuare visite mediche gratuite ed i seguenti esami diagnostici:

Eco-color- doppler TSA ( distretto carotideo )

Aorta addominale ( diagnosi per gli aneurismi)

Arterioso arti inferiori ( pazienti arteriopatici e diabetici.

Per Prenotazioni chiamare al numero 0824 57 777:

Lunedi 16 settembre ore 8.00 alle ore 14.00

Martedi 17 ore 8.00 settembre alle ore 14.00

Mercoledi 18 settembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Giovedi 19 settembre dalle ore 8.00 alle ore 19.00

“La chiave per la prevenzione delle malattie cardiovascolari è la diagnosi precoce. Gli screening consentono ai medici di identificare tempestivamente i fattori di rischio e di intraprendere le misure necessarie per prevenire le malattie cardiovascolari. Il nostro obiettivo è motivare le persone alla cura della propria salute. Sia per gli uomini che per le donne è cruciale il ruolo della prevenzione - afferma- il Direttore Generale AORN San Pio Maria Morgante.