Proposta alternativa all'abbattimento della scuola 'Torre', mercoledì assemblea Organizzato per il 18 settembre alle 17.30 dal Comitato “Salviamo le scuole Torre-Sala”

"Le richieste dei cittadini, dei movimenti politici, del Codacons, delle opposizioni restano inascoltate dal Comune, che minaccia di proseguire nell’esecuzione del progetto di abbattimento e ricostruzione delle scuole Torre e Sala, finanziato con il PNRR. Non siamo d’accordo con queste scelte". Così il comitato “Salviamo le scuole Torre-Sala e il quartiere Mellusi dallo scempio” torna sulla vicenda dei lavori finanziati dal Pnrr della ricostruzione dello storico edificio che il Comune, dopo una serie di perizie ha deciso di demolire per fare spazio ad un nuovo istituto.

Secondo il Comitato "È possibile modificare il progetto del Comune di Benevento di abbattimento e ricostruzione presenta molti errori e hanno già determinato sei mesi di ritardo nella esecuzione dei lavori. Tali errori possono comportare la perdita dei 17 milioni di finanziamento PNRR. Si può garantire la sicurezza delle scuole e la viabilità del quartiere e il finanziamento pubblico".

Per questi motivi il Comitato cittadino “Salviamo le scuole Torre-Sala”, i Movimenti politici Altrabenevento e Civico 22 hanno indetto una pubblica assemblea per presentare la proposta ai cittadini, agli amministratori comunali, le istituzioni scolastiche, le associazioni civiche, i sindacati e le forze politiche, mercoledì 18 settembre, alle ore 17,30 nella sala San Francesco del Convento dei PP. Cappuccini, in via Meomartini 114.