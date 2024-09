"Perfetta Letizia": nell’Ottavo Centenario delle Stimmate di San Francesco Domani alle 21 nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento

Ricorre quest'anno l’Ottavo Centenario delle Stimmate di San Francesco. Le antiche biografie raccontano che Francesco d’Assisi, nell’estate del 1224, in un momento di crisi umana e spirituale si ritirò sul Monte della Verna, nel casentino. L’esperienza delle Stimmate, esperienza di dolore e amore, è diventata per Francesco dono da custodire con responsabilità e umiltà, ma anche l’inizio di un “canto di lode” compiuto nella sua vita e raccontato nei celebri componimenti letterari delle Lodi di Dio Altissimo e del Cantico delle Creature. Il messaggio che scaturisce dall’esperienza della Verna è parola di guarigione e speranza per tutti gli uomini, che può essere nuovamente consegnata a un mondo segnato da tensioni, divisioni e guerre ma anche da desiderio di vita e futuro.

Per ricordare l’Ottavo centenario delle Stimmate, i Frati Minori della Basilica della Madonna delle Grazie hanno pensato ad un momento di preghiera, canto e riflessione, presieduto da S. E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, ed animato dal coro “Vocum Concordia” diretto dal M° Daniela Polito.

L’appuntamento è per domani, lunedì 16 settembre, alle ore 21, nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento.