Mariateresa Spina nuovo presidente del Lions Club Benevento Arco di Traiano FOTO - Subentra a Manlio Marotti. Presentato il nuovo consiglio direttivo

Nella giornata di ieri, domenica 15 settembre, presso il locale “Boda De Ciondro – Manifattura Sannita” a Pietrelcina si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Benevento Arco di Traiano.

Manlio Marotti, presidente del biennio 2022-2024 ha ceduto la guida del club a Mariateresa Spina che sarà il nuovo presidente del Lions Club Benevento Arco di Traiano per l’anno sociale 2024-2025.

Nel corso della giornata il presidente uscente ha raccontato le tante attività realizzate in questi due anni. In particolare, le oltre 300 visite oculistiche effettuate gratuitamente, la donazione di panettoni e colombe alla Parrocchia di San Modesto nei periodi “forti” di Natale e Pasqua, e l’iniziativa della pulizia del Teatro Romano che è stata molto apprezzata dall'attuale presidente internazionale dei Lions. Infatti, la foto della manifestazione, che ha visto coinvolti anche i “Cuccioli” del Lions Club Benevento Arco Traiano, ha fatto il giro del mondo inviando a tutti un messaggio di speranza per un futuro migliore.

Il nuovo presidente, Mariateresa Spina, ha esposto gli obiettivi del suo mandato presentando il nuovo consiglio direttivo e in particolare ha sottolineato le tante attività, di cui alcune già avvenute, come quella dello “Zaino sospeso” e quella della donazione di un defibrillatore al Tribunale di Benevento insieme con il Lions Club Benevento Host, con il Lions Club Ariano Irpino, con il Rotary Club di Benevento e con l’Inner Weel. Il presidente Spina ha confermato la collaborazione con gli altri club Lions del territorio con la consapevolezza che fare rete facilita l’arricchimento degli obiettivi.

Alla cerimonia erano presenti le autorità lionistiche rappresentate da: il Secondo Vicegovernatore del Lions Club Distretto 108Ya Bruno Canetti; il responsabile Distrettuale G.S.T., Gianfranco Ucci, il presidente della V Circoscrizione, Aurelio Bellucci; il presidente della zona 12, Gianluca Tomaciello; il presidente del Lions Club Benevento Host, Stefania Pavone; il presidente del Lions Club Avellino Host Ernesto Del Giudice e il Presidente del Lions Club Ariano Irpino, Lucia Camerlengo. Presenti anche il vicepresidente del Rotary Club di Benevento, Daniela Miracolo e il presidente dell’Inner Weel di Benevento, Pina Ciaburri.

All’evento ha preso parte anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento Carmen Coppola che ha sottolineato il fattivo lavoro del Lions Club Arco Traiano per il bene della comunità sannita.

Il Lions Club di Benevento Arco di Traiano si vuole muovere dando anche uno sguardo al futuro. Nel corso dell’evento, infatti, i componenti del Lions Club Cuccioli Benevento Arco Traiano, composto dai figli dei soci, hanno ricevuto dal Vicegovernatore del Distretto 108Ya la spilletta come riconoscimento del contributo di speranza e futuro che i piccoli Lions offrono nel loro servizio.