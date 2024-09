Lavori alla Federico Torre, riunione con sindacati sulla logistica "Concordata condivisione nella ricerca di miglioramenti"

Il sindaco Clemente Mastella ha coordinato stamane a Palazzo Mosti, stamane, una riunione, avente ad oggetto i lavori di abbattimento e ricostruzione della Federico Torre, con i segretari delle sigle sindacali Luciano Valle ed Evelina Viele (Cgil e Flc Cgil), Fernando Vecchione e Patrizia D'Onofrio (Cisl e Cisl scuola), Luigi Simeone e Amleto De Nigris (Uil e Uil scuola). Per l'Amministrazione erano altresì presenti al tavolo il vicesindaco Francesco De Pierro, l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello, il consigliere delegato alle Politiche scolastiche Marcello Palladino, il capo della segreteria politica del Sindaco Giovanni Zanone.

Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un clima di massima cordialità il sindaco ha ribadito che l'intervento alla Federico Torre è stato motivato da motivi di sicurezza, in presenza di relazioni tecniche che ne certificavano la vulnerabilità, soprattutto in caso malaugurato di eventi sismici. La scelta dell'abbattimento è stato dettata da ragioni di opportunità tecnico-economica ad abbattere e ricostruire piuttosto che ad eseguire meri interventi di riadeguamento e dall'oggetto stesso del bando Pnrr.

I rappresentanti delle sigle sindacali hanno espresso apprezzamento per ogni intervento che incrementi la sicurezza degli edifici scolastici e non hanno espresso contestazioni rispetto alla necessità di eseguire i lavori. Hanno chiesto e ottenuto collaborazione istituzionale con l'Amministrazione e condivisione nella ricerca, in tempi compatibili con la complessità della vicenda, di soluzioni logistico-spaziali che possano migliorare l'organizzazione didattica, mitigare i disagi per tutti gli operatori del mondo-scuola e tutelare l'attrattività rispetto a nuove iscrizioni degli istituti oggetto di interventi.