Raffaela Moscarella nominata Prefetto di Benevento Cambio al vertice del Palazzo di Governo sannita

Raffaela Moscarella nominata nuovo Prefetto di Benevento. La nomina in mattinata durante il Consiglio dei Ministri. Subentra a Carlo Torlontano che il prossimo 25 settembre saluterà il Sannio.

Originaria di Napoli, laureata in giurisprudenza, la dottoressa Moscarella arriva da Siracusa dove ricopre l'incarico di Prefetto.

Nella sua lunga carriera ha ricoperto a Roma l'incarico di Vicario ed è stata Commissario straordinario dei Comuni di Nettuno, Pomezia, Ciampino e Frascati, oltre che, in precedenza, dirigente delle Prefetture di Catanzaro e Napoli.

Il prefetto Raffaela Moscarella nata a Portici (NA). E' coniugata ed ha due figli. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in data 2 luglio 1986 con il massimo dei voti e la lode.

Nell'Amministrazione Civile dell'Interno dall'aprile 1989, ha iniziato la carriera presso la Prefettura di Roma assegnata all'Ufficio di Gabinetto. Successivamente dal dicembre 1990 è stata assegnata al Ministero dell'Interno - Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi - Ufficio Studi i Legislativi.

Dal mese di aprile 1991 viene trasferita presso la Prefettura di Napoli dove svolge numerose funzioni dirigenziali.

Nel 2010 promossa alla qualifica di Vice prefetto è stata assegnata alla prefettura di Catanzaro.

Dirigente in posizione di staff nell'ambito dell'ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente dal 2 aprile 2013 al 9/2/2014.

Referente della prefettura di Roma per le tematiche dell'anticorruzione e della trasparenza, successivamente ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio istituzionale fino alla nomina di Capo di Gabinetto dal 15 maggio all'11 dicembre 2019 e di Vicario del Prefetto dal 12 dicembre 2019 al 30 settembre 2023.

Nel corso degli anni ha svolto numerosi incarichi commissariali conferiti sia dall'Amministrazione di appartenenza che da altri enti pubblici. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023 è stato nominata Prefetto e dal 2 ottobre è Prefetto di Siracusa.