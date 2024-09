Nomina Prefetto Moscarella, gli auguri del Senatore Matera che saluta Torlontano "Abbiamo trovato un interlocutore competente e sempre disponibile"

"Diamo il benvenuto, augurandole buon lavoro, alla dottoressa Raffaela Moscarella che è stata designata Prefetto di Benevento. Contestualmente ringraziamo il dottore Carlo Torlontano per il lavoro svolto e per l'impegno che questi ha profuso nell'interesse del territorio del Sannio analizzando ed affrontando con professionalità e massima attenzione le varie questioni locali". Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

"Nella sua figura - prosegue il medesimo - abbiamo trovato un interlocutore competente e sempre disponibile, aperto all'ascolto dei rappresentanti delle Istituzioni e delle varie espressioni sociali, sensibile a priorità come quella della sicurezza. È stato importante per il Sannio e per i suoi cittadini aver potuto beneficiare di un profilo di tale esperienza. Siamo certi, per il resto, che troveremo nella dottoressa Moscarella, che tra le altre ha operato in modo estremamente proficuo a Catanzaro e Napoli, un interlocutore valido e che sarà garanzia per il territorio tutto".