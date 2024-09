Rubano (FI): "Congratulazioni e buon lavoro a nuovo prefetto Moscarella Il deputato sannita: Ruoli apicali e di grande prestigio, sono garanzia per il nostro territorio

“Alla dottoressa Raffaella Moscarella, nuovo prefetto di Benevento, giungano le mie più sincere congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro, uniti al ringraziamento al dottor Carlo Torlontano per il lavoro svolto sino ad oggi. La lunga esperienza e la prestigiosa carriera della dottoressa Moscarella, in ruoli apicali e di grande prestigio, sono garanzia per il nostro territorio e per le istituzioni. Avvieremo con il nuovo prefetto di Benevento una interlocuzione quanto prima per dar vita ad una collaborazione proficua, nell’interesse del Sannio e dei suoi cittadini”.

Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale del Partito a Benevento.