Prorogata a GESESA Spa la gestione del servizio idrico integrato Via libera dal consiglio comunale con 17 voti favorevoli e 8 contrari

Via libera del Consiglio comunale (17 voti favorevoli e 8 contrari) alla proroga tecnica della gestione del servizio idrico integrato a GESESA S.p.A. nelle more della definizione delle procedure di gara per la scelta del gestore unico in capo alla EIC Distretto Sannita.

L’assise consiliare ha anche ratificato la deliberazione di Giunta n. 203 del 14/08/2024 avente ad oggetto la variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (19 voti favorevoli, 1 contrario e 9 astenuti).

Il Consiglio ha infine riconosciuto due debiti fuori bilancio (19 voti favorevoli e 10 contrari) e dibattuto sulle cause che, quest’estate, hanno determinato le interruzioni dell’erogazione dell’acqua in città.