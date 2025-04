Foggia nel caos: i giocatori si pagano la trasferta a Crotone Canonico sottolinea che non caccerà più un centesimo, neanche per i prossimi stipendi

Sulla vicenda della società satanella viene spontaneo chiedersi se siano stati i tifosi a liberarsi del presidente Nicola Canonico o viceversa. A sentire le parole di sfogo dell'ornai ex patròn sembrerebbe prendere piede la seconda ipotesi: “Mi viene da vomitare solo a sentir parlare di calcio – ha dichiarato l'imprenditore barese - sono stanco, deluso, amareggiato. Questo ambiente ti toglie tutto e ti restituisce poco, soprattutto sul piano umano. Dopo anni di insulti, pressioni e persino atti intimidatori, andare avanti era diventato insostenibile. Ho rispettato la volontà di una parte della città, anche se avevamo costruito una squadra che, a inizio stagione, aveva registrato 4.000 abbonati. E non era affatto scarsa.Dal 31 marzo non garantisco più coperture economiche. Le squadre vivono grazie ai versamenti dei presidenti: qualcuno pensava scherzassi. Ora i ragazzi si autofinanziano, e questo è il risultato di certe pressioni”.

Per la trasferta in programma lunedì 15 a Crotone, i giocatori hanno deciso di autofinanziarsi, provvedendo loro stessi a pagare le spese dell'albergo e della trasferta. Memori dei lunghi viaggi in pullman verso Biella e Caserta, i calciatori rossoneri guidati dal tecnico Zauri e dal diesse Leone hanno deciso di partire domenica alla volta della Calabria e non come era stato prestabilito dalla società (lunedì mattina). Nel frattempo Canonico ha rincarato la dose, sottolineando che se non ci saranno soldi in cassa nessuno pagherà le spettanze del 16 aprile. Il rischio è di andare incontro ad una penalizzazione (per il prossimo anno) e di chiudere una stagione in grande affanno.