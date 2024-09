"Fatta giustizia di molte cattiverie: sull'acqua lavoriamo concretamente" Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dopo il consiglio comunale di ieri

"Oggi in Aula è stata fatta giustizia di tante cattiverie, strumentalizzazioni e attacchi infondati. Ringrazio Gesesa, che nelle persone del presidente Russo e dell'ad Rubbo, ci ha messo la faccia e non ha esitato a sgombrare il campo da tante bugie e verità negate". Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Le responsabilità dell'Amministrazione sulla vicenda idrica sono pari a zero – rimarca il primo cittadino -. I vertici Gesesa hanno chiarito che le risorse del Pnrr erano inutilizzabili per ragioni riguardanti la forma e la ratio giuridica. E' stato evidenziato, anche da tanti consiglieri di maggioranza, che altrove l'impatto della crisi idrica, anche a causa del caldo torrido e della siccità, è stato ben più grave: basti pensare alla Sicilia o alla Basilicata, l'Abruzzo e lo stesso Molise. Giustamente è stato rilevato che sono omesse forme di responsabilità politiche che appartengono ad altri, probabilmente per pavidità e per non intaccare contiguità politico-parentali evidenti. La notizia intanto è che la Regione su mia sollecitazione ha avviato i lavori ai pozzi di Solopaca. Lavoriamo concretamente", conclude il Sindaco.