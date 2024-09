Evento all'Hortus: l'opposizione ribadisce "nessuna autorizzazione" I consiglieri tornano sulla questione

"Il festino di agosto all'Hortus Conclusus era privo di qualsiasi autorizzazione. La risposta del Comune al nostro accesso agli atti non lascia spazio ad interpretazioni".

Tornano sulla questione i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Benevento Pd, Civico 22, Città Aperta, Azione e Misto.

"Quando sollevammo la questione - proseguono- ricevemmo anche la reprimenda dei consiglieri di maggioranza Picariello, Greco e Iannelli i quali ci assicurarono che si trattava di attività autorizzata. Queste bugie sono state smentite ora in modo inequivocabile dai Settori Attività Produttive e Cultura del Comune.

Nessun documento è infatti agli atti dell'Ente se non una Scia per somministrazione temporanea. Per quanto riguarda il pubblico trattenimento e il dj set non è stato presentato alcun documento né rilasciata alcuna autorizzazione.

A questo punto come è stata prevista e garantita la sicurezza per un evento a cui hanno partecipato, esenti da ogni responsabilità, tanti giovani? I giovani meritano sicuramente luoghi ricreativi e momenti di intrattenimento ma il Comune dovrebbe garantire che ciò avvenga in modo sicuro e legittimo e non essere il promotore di fenomeni abusivi.

Chi rappresenta le istituzioni dovrebbe cercare di dare il buon esempio ai cittadini. Dalla maggioranza mastelliana invece si persevera nel calpestare le norme e nel raccontare bugie ai beneventani.

Speriamo che non ci siano altre puntate di questa commedia...

Sugli eventi di Città Spettacolo e sulla sua gestione comunque continua a regnare il caos. Per questo chiameremo l'Amministrazione Mastella alle sue responsabilità politiche ed amministrative in Consiglio Comunale".