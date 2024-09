Cisl promuove "Pnrr: opportunità di sviluppo per Irpinia e Sannio" Convegno martedì 1 ottobre a Palazzo Paolo V

"Pnrr: opportunità di sviluppo per l'Irpinia ed il Sannio". E' il tema al centro dell'incontro promosso da Cisl Irpinia Sannio martedì primo ottobre dalle ore 9 presso la sala convegni di Palazzo Paolo V a Benevento.

Ad introdurre il confronto Fernando Vecchione, segretario generale Cisl Irpinia Sannio. Numerosi gli interventi in calendario: Rizieri Buonopane, presidente Provincia di Avellino; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Laura Nargi, sindaco di Avellino; Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Avellino; Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento; Pasquale Pisano, presidente Asi Avellino; Domenico Vessichelli, presidente Asi Benevento; Sergio Negro, Regione Campania- direttore generale dell'autorità di gestione Fesr, Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania; Giosy Romano, coordinatore unico Zes per il Mezzogiorno; Fabrizio Manduca, direttore generale per i fondi Pnrr Regione Campania; Ignazio Ganga, segretario confederale Cisl Nazionale.