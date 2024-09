Nasce "Ponte Blu", centro sociopsicoeducativo per bambini e ragazzi "Il nostro obiettivo è rendere la normalità accessibile a tutti”

A Benevento nasce “Ponte Blu” un centro sociopsicoeducativo per bambini e ragazzi con disturbi comportamentali e del neurosviluppo, con uno spazio dedicato ai disturbi dello spettro autistico.

Sarà attivo grazie ad un'idea di Concetta Morante, psicologa e terapista Aba e dell'imprenditore Ludovico Vessichelli amministratore unico di Ansi formazione, con diversi servizi tutti i pomeriggi.

Si tratta di un nuovo centro di inclusione psico - educativa dedicato a bambini e famiglie.

“Qui, l'inclusione non è solo un concetto, ma una realtà che vogliamo rendere accessibile a tutti” spiegano Morante e Vessichelli. Il centro aprirà il 5 ottobre alle 10.30 e si trova al Viale Regina Elena 77 a Pastene, Benevento.

Il centro offre supporto per lo sviluppo di autonomie, relazioni sociali e benessere, con interventi educativi su misura, non è un centro di riabilitazione sanitaria, ma una comunità che valorizza le differenze e rende la normalità accessibile a chiunque.

Si tratta di un Centro psico-educativo per bambini con autismo e offre: Supporto per autonomia e attività quotidiane; interventi su comunicazione e comportamento; attività di socializzazione e tempo libero; Parent training e supporto psicologico e formazione per Tecnici ABA.

“Il nostro logo rappresenta il ponte che collega mondi, superando barriere e costruendo insieme un futuro inclusivo. Ed è per questo che il nostro obiettivo è rendere la normalità accessibile a tutti”.