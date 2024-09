Benevento: da lunedì via al servizio di mensa scolastica, oltre 1300 adesioni Pur essendo scaduto il termine per la domanda al servizio mensa, sarà possibile ancora aderire

"Lunedì 30 settembre avrà inizio il servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2024/2025. Alla data di scadenza dell’avviso (25/09/2024) sono state riscontrate oltre 1300 adesioni con un notevole incremento rispetto alle iscrizioni degli anni passati.

Si ricorda ai genitori che prima di prenotare il pasto attraverso l’App dedicata, dovranno verificare la regolarità dei pagamenti, onde evitare possibili disservizi", lo comunica il delegato alle Politiche scolastiche Marcello Palladino.

"Pur essendo scaduto il termine per la domanda al servizio mensa, sarà possibile ancora aderire nei prossimi giorni, tenendo conto però che, prima delle 48 h, la somministrazione del pasto non potrà però essere garantita.

La somministrazione dei pasti avverrà secondo il programma 'Plastic free', la ditta affidataria utilizzerà stoviglie contenute in kit già distribuiti agli alunni con massiccia riduzione di monouso tra bicchieri e posate. Verrà fornito il servizio di acqua potabile mediante sistema a filtri per rendere la stessa più sana e più buona. L’educazione ambientale accompagnerà la somministrazione dei cibi e delle bevande e ciò sarà fondamentale per le nuove generazioni che, sin dalla tenera età, dovranno comprendere quanto sia utile ridurre la produzione dei rifiuti, favorendo il riciclo.

La ditta affidataria, come da capitolato, ha piantumato nuovi alberi nelle scuole per favorire la cultura della protezione dell’ambiente e contrastare il degrado ambientale che si crea invece con la deforestazione e l’erosione dei suoli. Quanto sopra evidenzia l’attenzione dell’Amministrazione Mastella ai servizi scolastici di competenza comunale come il servizio mensa, evidenziando l’aspetto sia nutrizionale che educativo. L’Amministrazione sarà vigile e attenta onde garantire la costanza dei livelli qualitativi del servizio.

“Voglio ringraziare i dipendenti del Servizio Istruzione, diretti dal dirigente Alessandro Verdicchio, sempre disponibili e cortesi nei rapporti con i genitori, auspicando reciproca collaborazione per tutto l’anno scolastico”, conclude Palladino.