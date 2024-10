Mese rosa di Ottobre dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno La LILT di Benevento in campo per la prevenzione e la solidarietà tra donne

Ai nastri di partenza la campagna nazionale di prevenzione tumori: “Lilt for Woman-Campagna Nazionale Nastro Rosa” dedicando tutto il mese di Ottobre alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

L’edizione 2024 della campagna è interamente incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne, sottolineata anche dallo slogan: “Join the Fight”, proprio per invitare tutte le donne del mondo ad unirsi insieme nella battaglia contro il cancro alla mammella.

Anche la Lilt di Benevento, presieduta da Salvatore Francione ha aderito alla mobilitazione di prevenzione sul tumore al seno che si svolgerà, fino a fine mese, su l'intero territorio nazionale, grazie alle numerose iniziative promosse dalle Associazioni della Lilt.

Il presidente Francione evidenzia: “E’ necessario far comprendere a tutta la popolazione femminile l'importanza della cura del proprio seno in ogni fase della vita, perché la prevenzione non ha età. E la “Campagna Lilt for Women-Nastro Rosa 2024” ha proprio questo scopo, ovvero: quello di invitare tutte le donne a diventare ambasciatrici di un messaggio di solidarietà e positività, da trasmettere da madre a figlia, tra amiche e colleghe. La prevenzione è contagiosa ed è la scelta giusta per la vita!”. Sempre il presidente rileva che: “Poiché negli ultimi tempi si sono registrati diagnosi di cancro al seno in donne sempre più giovani, è consigliabile eseguire una visita specialistica senologica, con ecografia mammaria annuale, in donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, accompagnata dai 40 anni in poi dalla mammografia. L’impegno costante della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è investire in salute (e non in malattia), sapendo che lo screening senologico può portare ad una riduzione della mortalità per cancro al seno sino al 40%. Proprio per questo motivo, per tutto il mese di Ottobre, presso gli ambulatori Lilt di Benevento (in via Martiri d’Ungheria n.21), sarà possibile effettuare una visita senologica (su prenotazione al numero: 0824-313799) ed, inoltre, sempre presso la sede Lilt del capoluogo sannita, è già in distribuzione il materiale informativo per diffondere conoscenza su questa crescente patologia e, contestualmente, promuovere la prevenzione che rappresenta l’unica arma attualmente vincente, come stile di vita”.