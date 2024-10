Benevento: arriva il raduno d'auto d'epoca del "Registro Touring Superleggera" 30 equipaggi provenienti da tutta Italia sulle strade sannite

E’ in programma a Benevento, dal 9 al 13 Ottobre 2024, un importante raduno internazionale di autovetture d’epoca organizzato dal “Registro Internazionale Touring Superleggera” di Milano.

La kermesse interesserà i punti più belli e suggestivi della provincia di Benevento, da S. Agata de’ Goti a Cerreto Sannita, da Pietrelcina a S. Marco dei Cavoti fino a stazionare nella bellissima Piazza Castello di Benevento nella giornata di Sabato 12 Ottobre dalle 9 alle 18.

Circa 30 equipaggi provenienti da tutta Italia, e anche dall’estero, percorreranno le strade della nostra provincia a bordo di prestigiose autovetture d’epoca carrozzate dalla “Touring”, famosa carrozzeria milanese che chiuse i battenti nel 1966 dopo 40 anni di capolavori di innovazione tecnica e stilistica.

La Carrozzeria Touring, nata nel 1926 per merito di 2 avvocati, Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni, fu sempre votata all’evoluzione tecnica fino a realizzare, intorno al 1935-36, un peculiare metodo di costruzione, il “Superleggera”. La caratteristica dell’invenzione consisteva nel sostituire la struttura in legno della scocca delle autovetture del tempo con un traliccio di sottili tubi di acciaio e di ricoprirlo con pannelli in alluminio o altre leghe sempre più leggere e resistenti.

Nel lungo elenco dei progetti della Touring non si può comunque fare una distinzione fra vetture sportive e vetture di lusso, perché quelle sportive non mancavano mai di un tocco di classe ed in quelle di lusso era sempre presente un tocco di sportività. Caso classico nella storia della Touring è la berlinetta Ferrari tipo Le Mans, con la quale Giannino Marzotto vinse la 1000 Miglia del 1950 vestendo un doppiopetto ed arrivando freschissimo a Brescia.

Nella sua quarantennale storia la Touring carrozzò vetture di tutte le più prestigiose marche italiane, dalla Lamborghini all’Alfa Romeo, dalla Lancia alla Ferrari ma non trascurò le prestigiose case straniere come Aston Martin, Bugatti, Mercedes, Talbot, Bristol, Frazer-Nash. Anche l’Aston Martin DB5 di James Bond era carrozzata dalla Touring. Al raduno parteciperanno tante Flaminia, Maserati 3500, Alfa Romeo Spider e la GTC condotta da Fangio nel 1965.