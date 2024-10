Innovazione nella sanità territoriale: l'Asl Benevento protagonista Parteciperà al Lehanm. Volpe: "Si evidenzia costante dedizione nel migliorare servizi ai cittadini"



L'ASL Benevento avrà un ruolo di rilievo alla prima edizione della conferenza internazionale LEAHMM (Logistics & Lean Engineering for Advanced Healthcare Methodologies Modelling) 2024, in programma a Napoli dal 10 al 12 ottobre. Presentando numerosi contributi scientifici, l’ASL condividerà i risultati delle sue ricerche nel campo della sanità territoriale. La partecipazione all'evento rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il ruolo dell’ASL sannita come promotore di soluzioni innovative nell’organizzazione dei servizi sanitari locali.

I contributi scientifici presentati saranno focalizzati sull'applicazione del Lean Management alla sanità territoriale, un tema cruciale e innovativo nell'attuale panorama italiano, soprattutto in ottica di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Grazie all'implementazione di strumenti come il ciclo DMAIC (Definire, Misurare, Analizzare, Migliorare e Controllare), l’Azienda ha esplorato nuove modalità per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari sul territorio, riducendo gli sprechi e ottimizzando l'uso delle risorse. Queste ricerche mettono in luce come l'innovazione gestionale possa potenziare la sanità territoriale, favorendo un approccio più efficace e tempestivo nell'erogazione delle cure, elemento cruciale in questo periodo di profonda trasformazione del SSN. Scopo fondamentale dei lavori, in linea con i temi della conferenza, è quello di analizzare tramite il ciclo DMAIC due processi estremamente importanti per il territorio: la copertura vaccinale nei primi due anni di vita e l’assistenza domiciliare.

La partecipazione dell’Azienda a LEAHMM 2024 evidenzia il suo impegno nell’adottare soluzioni all’avanguardia per rendere la sanità territoriale più resiliente, sostenibile e in linea con gli obiettivi del PNRR e del nuovo Decreto Ministeriale 77.

Dichiarazione del direttore generale, dott. Gennaro Volpe:

“La nostra partecipazione alla conferenza LEAHMM 2024 non solo evidenzia il nostro impegno verso l'innovazione, ma testimonia anche la nostra costante dedizione nel migliorare i servizi sanitari per i cittadini. Attraverso il Lean Management, stiamo operando per creare un sistema sanitario più efficiente e reattivo, capace di affrontare con prontezza le sfide future.

In questa visione, fondamentale è il supporto della Regione Campania, che continua a sostenerci ed a promuovere iniziative come questa, mirate al potenziamento della sanità territoriale. Grazie alla stretta collaborazione con la Regione siamo, infatti, riusciti a realizzare progetti innovativi che rafforzano il nostro impegno per garantire cura di qualità ai cittadini campani. Abbiamo completato da poco due progetti europei finanziati nell'ambito del programma Horizon 2020, ricoprendo un ruolo centrale nei partenariati internazionali e contribuendo attivamente alla progettazione, sviluppo e sperimentazione sul campo delle soluzioni implementate: il progetto eCare PCP che ha sviluppato soluzioni digitali innovative per migliorare la gestione della cura degli anziani, promuovendo l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale; ed il progetto iProcureSecurity PCP che, invece, ha consentito lo sviluppo di soluzioni modulari e innovative per migliorare l'efficienza e l'interoperabilità dei servizi medici di emergenza (EMS)

L'auspicio – conclude Volpe – è che le idee e le ricerche presentate in questa occasione possano rappresentare un punto di partenza per ulteriori progressi e innovazioni nella gestione sanitaria, sia a livello locale che nazionale, contribuendo a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.”