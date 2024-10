Dall'otto all'undici ottobre, disinfestazione anti-zanzare in orario notturno A Benevento anche contro la malattia virale provocata dalla zanzara

"Da martedì 8 Ottobre e fino all'11 ottobre 2024 il territorio della città di Benevento sarà interessato in orario notturno da trattamento di disinfestazione e disinfezione adulticida anti-zanzare, come concordato con il dipartimento di prevenzione dell'Asl Benevento, Tommaso Zerella e con il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio”.

E' quanto comunica in una nota l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa. “Il trattamento viene eseguito a scopo puramente precauzionale, anche al fine di prevenire casi di West Nile (malattia virale provocata dalla zanzara) segnalati alcune settimane fa e quelli di Dengue in queste ore segnalati in territori di altre regioni italiane. Nonostante non ci sia alcun allarme, l'adozione di strumenti di prevenzione resta sempre un'ottimale pratica di tutela della salute pubblica e dell'igiene”, conclude l'assessore Rosa.

Si specificano inoltre alcune precauzioni da adottare durante il trattamento adulticida:

Restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria;

Tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi,ecc) con teli di plastica.

Considerato che per effetto ne deriva che i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta dagli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

Precauzioni da adottare in seguito al trattamento adulticida:

Utilizzare le aree a cortile private dopo 5 ore dal trattamento

Rispettare un intervallo di almeno 30 giorni prima di raccogliere o consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi e lavarle abbondantemente.

Procedere con l’uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili e suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento.

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone