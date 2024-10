Due medici della Maugeri tra gli scienziati più influenti al mondo Caporaso: "Nella Top 2% Scientists della Stanford: eccellenze per l'intera provincia"

“Abbiamo appreso con grande gioia che due medici dell’Istituto Maugeri Irccs di Telese Terme, il prof. Mauro Maniscalco, Primario dell’Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa, e il dott. Pasquale Ambrosino, Specialista in Medicina Interna e Responsabile del Laboratorio per la Valutazione della Complessità Clinica, sono stati inseriti nella prestigiosa World Top 2% Scientists 2024, la classifica degli scienziati più influenti a livello globale realizzata dalla Stanford University”, ha dichiarato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, all’indomani dell’ufficializzazione della classifica.

“L’Istituto Maugeri, da sempre, rappresenta per la nostra comunità e per l’intera provincia un fiore all’occhiello – ha proseguito il sindaco -, una eccellenza nel campo medico e scientifico che dà prestigio al nostro territorio. Ma non solo di prestigio si tratta – ha poi spiegato -, in quanto, sin dal suo insediamento, l’Istituto ha svolto un ruolo importante in termini occupazionali e anche per l’economia cittadina grazie all’indotto generato. A Telese i presìdi sanitari svolgono un ruolo di primaria importanza, voglio ricordare anche le due cliniche, Gepos e San Francesco e l’altissima qualità delle prestazioni erogate e del personale sia medico che paramedico in servizio presso le due strutture. Dunque – ha concluso Caporaso -, l’occasione di rivolgere le nostre sincere congratulazioni ai due medici per l’importante risultato ottenuto, mi dà anche la possibilità di ringraziare l’Istituto Maugeri e le cliniche Gepos e San Francesco per l’attività svolta a beneficio del territorio”.