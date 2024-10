Lunedì 7 ottobre il Procuratore Policastro incontra le associazioni sannite Ospite del Csv Irpinia - Sannio interverrà sul tema "Legalità e associazionismo per aree interne"

Lunedì 7 ottobre alle 16 presso la sala formazione Cesvolab di Viale Mellusi a Benevento il Procuratore Generale della Repubblica Aldo Policastro terrà un intervento sul tema: "Legalità e associazionismo leve per la valorizzazione delle aree interne”.



I saluti istituzionali saranno affidati a Maria Cristina Aceto, direttrice, e Raffaele Amore, presidente del CSV Irpinia Sannio. A seguire gli interventi delle associazioni delle province di Benevento ed Avellino presenti. A conclusione dell’evento, il Cesvolab conferirà un riconoscimento di merito al procuratore Policastro per il suo impegno e la sua sensibilità verso il volontariato e la collaborazione con il Centro Servizi delle Province di Avellino e Benevento.



«Siamo riconoscenti verso il procuratore Policastro per la disponibilità che ha sempre dimostrato verso il nostro Centro Servizi e verso il mondo del volontariato di Irpinia e Sannio - ha sottolineato il presidente Amore -. In questi anni che mi hanno visto alla guida del Cesvolab è stato importantissimo avere il dottor Policastro come nostro interlocutore e sono tante le iniziative che abbiamo portato avanti insieme, dall’impegno dei volontari per la legalità ai momenti di sensibilizzazione per il superamento della disabilità, contro il bullismo e contro la violenza di genere».



«L’intervento che il Procuratore terrà lunedì presso la nostra sede di Benevento - ha aggiunto Amore -, rappresenta per tutti noi un’occasione unica per approfondire il rapporto tra legalità e associazionismo, due forze complementari e fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne. Il rispetto delle regole e l'impegno collettivo sono leve decisive per contrastare le difficoltà economiche e sociali che affliggono questi territori, favorendo così la rinascita e il benessere delle comunità locali. E siamo davvero grati al procuratore Policastro per aver accettato il nostro invito. Sarà inoltre l’occasione per salutarlo e augurargli il meglio per il suo nuovo incarico a Napoli».