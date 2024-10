Telesia Pink Race: forte impegno del gruppo De Vizia per la prevenzione Roberta De Vizia: "Campagna di prevenzione durerà per tutto il mese di Ottobre"

Il sole ha fatto capolino in questa domenica ottobrina alla partenza della Telesia Pink Race, la camminata rosa per la lotta contro il tumore al seno, edizione 2024, fortemente voluta dal Gruppo De Vizia Sanità in collaborazione all’organizzazione della Telesia Half Marathon.

La Pink, come è ormai stata ribattezzata da coloro che ogni anno vi partecipano entusiasti, è il coronamento di una settimana di prevenzione gratuita senologica e ginecologica, offerta dalla Casa di Cura Gepos di Telese Terme.

Se la dottoressa Marcella De Vizia, a capo del Gruppo sanitario, ha fatto da regia, come ogni anno, all’intero progetto, è stata la dottoressa Roberta De Vizia, responsabile della Senologia della Clinica, a effettuare le visite clinico strumentali alle donne che vi si sono sottoposte, lanciando un messaggio finale, dal palco della premiazioni, importante: “La prevenzione durerà per tutto il mese di Ottobre, per permettere alle persone che non sono riuscite a rientrarvi nei primi giorni di accedervi ugualmente”.

Un impegno importante quello del Gruppo, ideato dal Presidente, il dottor Antonio De Vizia, grazie all’apporto di tutti i dipendenti, ripagato dalla gratitudine e dalla riconoscenza di tutte quelle donne, quegli uomini e quei bambini che hanno fatto, per l’ennesimo anno, di una domenica di ottobre, un rito collettivo di prevenzione, cura e guarigione.