Il procuratore Capo Aldo Policastro saluta le Associazioni del Cesvolab FOTO "Forte e costruttiva la presenza del Volontariato. Nel Sannio tanta umanità che porterò con me"

“Ho sentito sempre forte la presenza del volontariato e dell'impresa sociale. Una collaborazione che ha arricchito la Procura e viceversa”.

Così il procuratore capo Aldo Policastro che ha incontrato le associazioni di volontariato presso la sede del CesvoLab Irpinia – Sannio di Benevento. Ad accoglierlo i vertici del Cesvob, la direttrice Maria Cristina Aceto e il presidente Raffaele Amore.

Mondo del Volontariato che ha ricoperto un ruolo attivo negli ultimi anni nelle attività della Procura: “In questi anni abbiamo aperto le porte al volontariato e alle associazioni collaborando con loro. Il nostro 'Spazio Ascolto' – ha ricordato il procuratore capo di Benevento – è quotidianamente presidiato da una cooperativa. Ed ancora, prima del Covid avevamo stipulato un protocollo d'intesa con l'allora Cesovb per avere un servizio di volontariato nella Procura con otto giovani che ci avrebbero dato una mano con i progetti per la legalità e le innovazioni tecnologiche”. Progetto purtroppo poi modificato dall'emergenza sanitaria provocata dal covid.

“Attualmente sono invece in servizio presso la Procura alcuni volontari dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato che svolgono una funzione di raccordo tra le persone chiamate ad essere testimoni nei processi e gli uffici della Procura”.

Un saluto al mondo del Volontariato quello del dottore Policastro che nei prossimi giorni si insedierà a Napoli come Procuratore generale presso la Corte d'Appello. “In questi anni ho speso tutto me stesso per il mio incarico cercando di fare il massimo secondo le direttrici che ci indica la Carta Costituzionale” ha poi rimarcato il Procuratore capo Aldo Policastro che ha aggiunto: “della mia esperienza nel Sannio porterò nel mio cuore la tanta umanità delle belle persone che ho incontrato, una grande capacità di leggere la sensibilità delle persone e l'impegno per il territorio”.

“In questi anni c'è stata una forte collaborazione tra il mondo del Volontariato e la Procura – ha poi rimarcato il presidente del CesvoLab, Raffaele Amore -. Siamo riconoscenti verso il procuratore Policastro per la disponibilità che ha sempre dimostrato verso il nostro Centro Servizi e verso il mondo del volontariato di Irpinia e Sannio. “E' stato importantissimo avere il dottor Policastro come nostro interlocutore e sono tante le iniziative che abbiamo portato avanti insieme, dall’impegno dei volontari per la legalità ai momenti di sensibilizzazione per il superamento della disabilità, contro il bullismo e contro la violenza di genere”.