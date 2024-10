Fake news mancanza d'acqua, Mastella: "Sporgerò querela per procurato allarme" Passa parola via WhatsApp. Il sindaco rassicura: notizia falsa e scherzi di cattivo gusto

"E' completamente falsa la notizia secondo cui stasera a Benevento mancherebbe l'acqua per la rottura di condotte causata da lavori legati all'Alta Velocità. Questa bufala è stata fatta circolare artatamente da qualche imbecille".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dopo che, con una serie di messaggini WhatsApp falsi si era diffusa la notizia di uno stop idrico.

“Non sono solo scherzi di cattivo gusto – ha tuonato il sindaco -, ma comportamenti che mettono in agitazione famiglie e imprenditori. Comportamenti che andrebbero puniti. Provvederò a sporgere querela, per ora contro ignoti, per procurato allarme", lo scrive il Sindaco di Benevento Clemente Mastella”.