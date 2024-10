Settimana della Salute Mentale: al via il ciclo di eventi del DSM dell'Asl Il direttore Volpe: "Importante occasione per abbattere i pregiudizi sulla salute mentale"

È iniziato ieri il ciclo di eventi organizzato dal DSM dell'ASL Benevento per celebrare la Settimana della Salute Mentale. L'obiettivo è promuovere il benessere psicofisico, incoraggiare la cura di sé e combattere lo stigma legato alla malattia mentale.

La giornata dell'8 ottobre è stata dedicata interamente al benessere psicofisico, con attività rivolte a pazienti, familiari e cittadini. La mattinata ha preso il via alle 10 presso il Ponte Leproso di Benevento, con una camminata urbana che ha rivelato angoli nascosti della città, offrendo l'opportunità di praticare attività fisica in un contesto di scoperta del territorio. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza pratica dedicata al “corpo sensibile”, esplorando il legame tra psiche e soma nei giardini dell’oratorio Angela Merici.

A fare da sfondo all’intera giornata, una mostra di quadri realizzati dai ragazzi seguiti dai Centri di Salute Mentale, a dimostrazione di come la cura ed il sostegno possano trasformare la patologia in una potente fonte di ispirazione e creatività.

Il Direttore Generale dell'ASL Benevento, dott. Gennaro V ha dichiarato:

"Questi eventi rappresentano un'importante occasione per abbattere i pregiudizi sulla salute mentale e promuovere una cultura della cura integrata della persona. La partecipazione attiva della comunità testimonia l’importanza e la sensibilità a temi come l'ansia, lo stress e la necessità di prendersi cura di sé. L’arte e l’attività fisica sono strumenti fondamentali che offrono ai pazienti non solo un percorso di cura, ma anche un'espressione di forza e resilienza.

Il Direttore Volpe ha inoltre sottolineato come questo ciclo di iniziative si inserisca nel più ampio quadro di attenzione che la Regione Campania riserva alla salute mentale ed al potenziamento dei servizi, dimostrando un impegno costante nel garantire il benessere psicofisico dei cittadini e nel contrastare il pregiudizio verso chi soffre di disturbi mentali.