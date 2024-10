Progetto "Robin Hood" per un gruppo di detenuti del carcere di Benevento Da domani alle 15 tiro con l'arco nell'ambito delle iniziative “Sport e Salute”

La direzione del carcere di Benevento in collaborazione con l’Associazione Arcieri del Sannio (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, FITARCO, aderente CONI), in data 10 ottobre alle ore 15 inizierà un percorso formativo, destinato a selezionati detenuti comuni, per apprendere la disciplina del tiro con l’arco nell’ambito della convenzione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria con “Sport e Salute”.

Il tiro con l'arco è un'attività molto completa che prevede concentrazione e un pizzico di competitività, soprattutto con sé stessi. Dal punto di vista fisico mette in moto tutti i muscoli della parte superiore del corpo, migliora la postura e il coordinamento spazio-temporale. Nel contesto detentivo si ritiene ancora più utile per sviluppare l’autocontrollo fisico e mentale e la corretta gestione delle emozioni. L'istruttore fornirà le basi tecniche per scoccare le proprie frecce, allenando così attenzione e destrezza e facendo guadagnare autostima via via che le frecce si avvicinano al centro del bersaglio. Le lezioni si svolgeranno in perfetta sicurezza, con un allenatore qualificato CONI dell’Associazione che seguirà un piccolo gruppo di detenuti e li introdurrà alla bellezza di questo antico e leggendario sport.