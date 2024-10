Alluvione Torrente Sauculo, Fuschini (FI): Genio civile e Provincia intervengano Interrogazione del consigliere provinciale: "Per evitare altri disastri idrogeologici”

In seguito agli eventi alluvionali recenti provocati dalle esondazioni del Torrente Sauculo, che hanno colpito gravemente la Cantina Sociale di Solopaca, Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in seno al consiglio provinciale di Benevento, ha presentato un’interrogazione rivolta al Genio Civile della Regione Campania e alla Provincia di Benevento, sollecitando interventi immediati e chiarimenti in merito alla gestione e manutenzione del corso d’acqua e delle infrastrutture viarie ad esso collegate.



“Le inondazioni causate dal Torrente Sauculo mettono in evidenza la vulnerabilità del nostro territorio e la necessità di interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico”, dichiara Fuschini. “Gli interventi realizzati lungo il bacino idrografico del torrente a monte dell’abitato di Solopaca, a seguito dell’alluvione del 2015, non hanno tenuto conto della parte a valle, creando di fatto una pericolosa strozzatura nella continuità idraulica del corso d’acqua.”



Nella sua interrogazione, Fuschini chiede inoltre di conoscere:



1. Le motivazioni per cui gli interventi post-alluvione del 2015 non hanno interessato la parte a valle del Torrente Sauculo, causando un effetto strozzatura che ha compromesso la continuità idraulica del corso d’acqua.

2. Se la Provincia di Benevento fosse a conoscenza dei fenomeni di sovralluvionamento del torrente, in particolare in prossimità dell’attraversamento della Strada Provinciale 110, e del rischio che anche eventi pluviometrici ordinari possano compromettere la sicurezza del transito veicolare.

3. Se il Genio Civile sia a conoscenza del fatto che l’alveo del torrente, a valle del centro abitato di Solopaca, risulta sovralluvionato e di sezione insufficiente per gestire le portate ordinarie.

4. Quando è stata effettuata l’ultima manutenzione ordinaria del Torrente Sauculo da parte della Regione Campania.

5. Quali siano le azioni che entrambi gli enti intendano adottare per ridurre la pericolosità e il rischio idrogeologico della zona.



“Sono richieste che riguardano la sicurezza della popolazione e delle imprese, e la salvaguardia del nostro territorio,” prosegue Fuschini. “Confidiamo in una risposta celere da parte degli enti competenti affinché si possa intervenire rapidamente per evitare il ripetersi di simili disastri.”



“La provincia di Benevento ha subìto troppo spesso i danni provocati dalle esondazioni. È nostro dovere, come amministratori, garantire la sicurezza delle nostre comunità e prevenire ulteriori disastri idrogeologici”, conclude il capogruppo di Forza Italia.