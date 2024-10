Videosorveglianza, ok al progetto di fattibilità tecnico-economica L'assessore Pasquareillo: Completato l'iter per l'attivazione ed erogazione dei contributi

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha proceduto stamane all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza cittadina.

"Il Ministero degli Interni - nell'ambito del Programma operativo per il rafforzmamento delle condizioni di legalità e dello sviluppo economico sui territori - ha assegnato a Benevento una quota pari a 216 mila euro. Oggi, con il piano di fattibilità tecnico-economica, completiamo l'iter, perfettamente in linea con i tempi, per l'attivazione ed erogazione dei contributi stanziati", spiega, nell'illustrare i contenuti della delibera, l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello. "Potremo così rafforzare il sistema video finalizzato al contrasto di reati predatori, fenomeni di vandalismo e situazioni di illegalità in pieno spirito di collaborazione concreta con la Prefettura e le Forze dell'Ordine. Contestualmente, con distinto provvedimento, abbiamo approvato l'assunzione dell'impegno a sostenere gli oneri di manutenzione degli impianti per cinque anni", conclude Pasquariello.