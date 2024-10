Criticità ospedale San Pio: dipendenti a un passo dallo stato di agitazione Oggi si è costituita dopo regolare autoconvocazione la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Oggi, presso l'azienda Ospedaliera San Pio Benevento, si è costituita dopo regolare autoconvocazione la Rappresentanza Sindacale Unitaria per discutere il seguente e nutrito ordine del giorno: la mancata convocazione per le criticità del Pronto Soccorso, le progressioni economiche (DEP), le attività per prestazioni aggiuntive, lo sforamento dell'istituto di lavoro straordinario, le progressioni verticali, l'interim delle posizioni organizzative e dei coordinamenti, il bando degli incarichi, i buoni mensa, la produttività dell'anno 2023, le criticità del parcheggio.

Gli argomenti su elencati sono stati ampiamente discussi in precedenti sedi dall'organismo sindacale competente, ma stante l'inerzia della Direzione Strategica e dei Dirigenti delle Strutture preposte e visto che alcuni degli argomenti sono oggetto di approvazione della parte datoriale – operativamente inevasi, la RSU ha rilevato la necessità di coinvolgere i dipendenti tutti in un'assemblea congiunta ex art. 13 CCNL comparto Sanità 2019-2021, propedeutica alla dichiarazione dello STATO DI AGITAZIONE. L'assemblea di tutti i lavoratori è stata convocata per il giorno 29.10.2024 dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e la RSU, nel merito precisa che il verbale e le determinazioni assunte in data odierna saranno trasmesse, alle segreterie provinciali, agli organi di stampa, alla deputazione regionale e nazionale, al Sindaco di Benevento e al Prefetto di Benevento.