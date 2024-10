Federparchi sostiene la candidatura Unesco Parco regionale Taburno - Camposauro Carurano: "Questo sostegno ha un grande valore, poiché fornisce un riconoscimento istituzionale"

La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi), l’associazione che rappresenta gli enti gestori delle aree protette in Italia, ha ufficialmente sostenuto la candidatura del Parco Regionale Taburno Camposauro come Global Geopark UNESCO.

Il sostegno è stato comunicato tramite una lettera a firma del presidente di Federparchi Luca Santini, indirizzata al presidente dell'Ente Parco Costantino Caturano, e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in cui viene sottolineata l’importanza strategica di questo riconoscimento internazionale.

Il presidente Caturano ha dichiarato: «Siamo entusiasti di ricevere il supporto di Federparchi. Questo sostegno ha un grande valore, poiché fornisce un riconoscimento istituzionale che attesta il valore dell'area protetta e la sua capacità di soddisfare i criteri richiesti per diventare un Geopark UNESCO. Ricordo che questo riconoscimento è fondamentale non solo per il Parco Taburno Camposauro, ma avrà anche un impatto significativo sull'area circostante. Con il titolo di Global Geopark, il parco potrà attrarre un numero maggiore di visitatori, contribuendo così allo sviluppo economico locale. I benefici si estenderanno a tutta la provincia, incentivando la promozione del patrimonio culturale e la valorizzazione delle risorse naturali e creando opportunità per le comunità locali».

«Questo titolo - aggiunge nelle conclusioni il presidente Caturano - non solo valorizzerà il nostro patrimonio, ma contribuirà anche a una gestione più consapevole e sostenibile delle risorse naturali».