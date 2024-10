L'Udicon, Carabinieri e Comune di Apice in campo contro le truffe Nell'ambito delle iniziative per promuovere la Cultura della Legalità

Si è svolto con successo il secondo incontro dell'evento "La formazione della Cultura della Legalità", promosso dall'U.Di.Con in collaborazione con il Comune di Apice e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento. L'evento si è tenuto presso l'Auditorium Comunale di Apice e ha affrontato il tema delle truffe online.

Il moderatore Antonio Ferragamo, scrittore e poeta, ha sottolineato l'importanza dell'argomento, dando poi la parola al Sindaco Angelo Pepe, che ha augurato buon lavoro ai relatori. L'incontro è proseguito con la proiezione di un messaggio del Presidente nazionale dell'U.Di.Con, seguito da una serie di interventi informativi.

Il professore Carlo Mazzone, presidente della Sannio Valley, ha aperto i lavori parlando dell'orientamento al digitale nell'era dell'intelligenza artificiale, suscitando l'interesse del pubblico. Successivamente, il maggiore Emanuele Grio, comandante della Compagnia Carabinieri di Benevento, ha presentato strategie per contrastare e prevenire le truffe online, arricchendo il suo intervento con esempi pratici.

L'assessore al commercio di Apice Elisabetta Pepe ha offerto una panoramica sull'impatto delle truffe online nel commercio locale, invitando la comunità a sostenere i piccoli negozi e le attività locali. Infine, il responsabile locale di U.Di.Con Michele Mesisca ha illustrato il ruolo dell'associazione dei consumatori e i servizi offerti.

Al termine dell'incontro, i relatori hanno convenuto che l'informazione rappresenta l'arma fondamentale per contrastare e prevenire truffe e altre problematiche, impegnandosi a promuovere ulteriormente la sensibilizzazione e la formazione su questi temi.