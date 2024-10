Domeniche della salute: in piazza le manovre per salvare bimbi dal soffocamento Domenica in piazza Castello l'iniziativa del Rotary Club

Ancora un appuntamento per le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento presieduto da Erminia Mazzoni. Il prossimo 20 Ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso Piazza Castello (Benevento), la Dott.ssa Antonella Casani, pediatra, si occuperà di "Manovre per la vita: impariamo a salvare un bambino". Il soffocamento da corpo estraneo è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 4 anni. Viene stimato che in Europa ogni anno 500 bambini muoiano per inalazione di corpo estraneo che nel 60-80% dei casi è imputabile al cibo: in Italia le statistiche ci parlano di 40-50 bambini all’anno. Gli incidenti possono capitare ovunque, a casa, a scuola, al ristorante, sia mentre i bambini mangiano, sia mentre giocano e capitano alla loro portata oggetti di piccole dimensioni, dato che la conoscenza del mondo che li circonda passa inizialmente per la bocca. Particolare attenzione deve essere rivolta alla prevenzione primaria ossia al corretto taglio degli alimenti ed alla creazione di un ambiente sicuro. L’importante è non farsi trovare impreparati: bastano infatti semplici manovre da eseguire con le mani per riuscire a salvare un bambino in difficoltà. E’ dovere civile di ogni cittadino frequentare un corso per imparare le manovre salvavita: abbiamo gli esempi di Giappone, Svezia e Danimarca dove oltre il 30% della popolazione conosce le conosce è qui si dimostrata la forte correlazione tra la percentuale di chi è in grado di intervenire in caso di arresto cardiaco e la sopravvivenza di chi ne è colpito. Per tutta la mattinata gli istruttori SIMEUP mostreranno la procedura da eseguire per la disostruzione da corpo estraneo e per la rianimazione, i gesti da compiere e la giusta pressione da esercitare, differenziando le manovre per lattanti (fino a un anno di vita) da quelle per bambini e adulti.