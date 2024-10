Giovani Portavoce dell'Ambiente: evento per il futuro sostenibile di Benevento Coinvolti 150 studenti verranno illustrati i risultati di Ecosfera e i progetti di rigenerazione

La città di Benevento si prepara ad accogliere un evento dedicato all'ambiente e alla rigenerazione urbana organizzato dall'associazione Dot. Il progetto, intitolato "Giovani Portavoce dell'Ambiente", si terrà il 18 ottobre e fa parte del programma Erasmus+, finanziato dall'Unione Europea.

L'evento mira a sensibilizzare i giovani e la comunità locale attraverso il sostegno di attività incentrate su tematiche ambientali. Coinvolgerà 150 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Virgilio, i quali presenteranno i progetti di rigenerazione urbana realizzati in collaborazione con Dot.

Tra gli ospiti di rilievo saranno presenti l'Assessore all'Ambiente Alessandro Rosa e il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Italo Barbieri, a conferma del forte sostegno istituzionale per questo importante progetto giovanile.

Durante l'evento, verranno illustrati i risultati di Ecosfera e i progetti di rigenerazione urbana portati avanti dai giovani, con lo scopo di attivare nuovi progetti incentrati sulla sostenibilità ambientale, in cui i giovani saranno i protagonisti. Inoltre, Dot si propone di incentivare la partecipazione della comunità, invitando i cittadini a coinvolgersi nell'associazione come soci o sostenitori, oppure contribuendo con una donazione.

Un momento speciale sarà dedicato alle premiazioni, dove verranno assegnati premi per consentire ai giovani di acquistare tutto il necessario per realizzare i loro progetti ambientali. La giornata offrirà anche occasioni di networking e confronto tra i partecipanti, oltre a una presentazione di Dot come Incubatore Sociale, che supporta i giovani talenti e progetti innovativi.

L'evento rappresenta un'importante opportunità per i giovani e la comunità di condividere esperienze, proporre soluzioni e collaborare per un futuro sostenibile e positivo per Benevento.