Bandi per l'assegnazione degli stalli mercatali: istanze fino al 4 novembre Nei mercati alimentari è prevista la riserva di una parte dei posteggi in favore dei contadini

L'assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento Luigi Ambrosone rende noto che l’ufficio Suap ha predisposto i bandi per l’assegnazione degli stalli liberi delle aree mercatali, non alimentare, di Santa Colomba, Piazza Risorgimento e Via Bonazzi, e per le aree mercatali del settore merceologico alimentare di Viale Mellusi, Via Poerio e Via Cassella.

Nei mercati alimentari è prevista la riserva di una parte dei posteggi in favore dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli.

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla norma per esercitare l’attività su aree mercatali e sono interessati ad un posteggio fisso in una delle aree indicate sopra, possono inoltrate apposita domanda, secondo il modello predisposto dalle ente, esclusivamente, utilizzando la piattaforma Sportello Unico Digitale (SUD) mediante il seguente link: https://sud.comune.benevento.it/WEB_SUD_BENEVENTO/

La domanda deve essere inoltrata dalla data di pubblicazione dei bandi ossia il 14 ottobre ed entro e non oltre il termine perentorio del 4 novembre 2024.

All’Albo Pretorio dell’Ente è presente l’elenco dei posteggi disponibili e le planimetrie dei mercati in modo da facilitare la consultazione da parte degli interessati https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=34499 .