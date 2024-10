Promozione giovani talenti tra il Conservatorio e la 'Pascoli', c'è il protocoll Ilario: passo fondamentale per valorizzare e coltivare i giovani talenti musicali del territorio

Nella prestigiosa cornice del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, si è svolta il 13 ottobre la cerimonia di firma di un importante Protocollo d’Intesa tra il Conservatorio e l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Benevento, dedicato alla promozione e alla formazione dei giovani talenti musicali.

Alla presenza dei docenti di strumenti musicali dell’Istituto “Giovanni Pascoli”, dei docenti del Conservatorio e di illustri rappresentanti del mondo musicale e scolastico, l’accordo è stato firmato dal Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, Angelo Melillo.

L’intesa prevede la creazione di un percorso formativo condiviso tra le due istituzioni, con l’obiettivo di facilitare l’accesso diretto ai corsi accademici del Conservatorio per gli studenti che completano con successo il percorso musicale presso la scuola media a indirizzo musicale “Giovanni Pascoli”. Gli studenti che otterranno la certificazione di idoneità rilasciata dalla scuola media saranno ammessi di diritto ai corsi accademici per giovani talenti del Conservatorio.

Il Protocollo sancisce una collaborazione che mira a promuovere il talento musicale sin dalla giovane età, offrendo agli studenti un percorso di studio completo e integrato, che li accompagnerà dalla scuola media fino ai più alti livelli di formazione artistica e musicale. Oltre agli strumenti classici come Pianoforte, Violino, Oboe e Clarinetto, il Conservatorio offre corsi innovativi che includono discipline moderne come Jazz, Pop, Chitarra Elettrica, Canto Pop e Jazz, oltre a settori dedicati alla Musica Elettronica e alla produzione musicale con mezzi elettroacustici, come Tecnico di Studio di Registrazione e DJ.

Il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, ha sottolineato l’importanza di questo accordo: “Questo protocollo rappresenta un passo fondamentale per valorizzare e coltivare i giovani talenti musicali del nostro territorio. Grazie a questa collaborazione, possiamo garantire ai ragazzi un percorso formativo armonico e di alta qualità, in grado di portarli a sviluppare il loro pieno potenziale artistico.”

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Giovanni Pascoli”, Angelo Melillo, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri studenti questa opportunità unica. Grazie al supporto del Conservatorio, i nostri ragazzi potranno accedere a una formazione musicale di eccellenza, proseguendo con serenità il loro percorso di studi anche a livello accademico.”

Il protocollo firmato apre anche le porte a giovani che risiedono in comuni della provincia di Benevento dove non è attivo l’indirizzo musicale. Questi studenti potranno frequentare il percorso Preaccademico offerto dal Conservatorio, che li preparerà adeguatamente per accedere ai corsi accademici.

Con questa iniziativa, il Conservatorio “Nicola Sala” conferma il suo ruolo centrale nella formazione musicale del territorio, offrendo ai giovani musicisti l’opportunità di accedere a percorsi di eccellenza, promuovendo l’arte e la cultura musicale a livello locale e nazionale.