Emergenza cinghiali. San Bartolomeo in Galdo chiede interventi urgenti a Regione Il sindaco Agostinelli: agire con prontezza per tutelare l’incolumità dei nostri cittadini

Il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, e la sua Amministrazione comunale hanno inviato una nota alla Regione Campania, segnalando la crescente presenza di cinghiali all'interno del centro abitato, con incursioni particolarmente preoccupanti fino alla centralissima Piazza Garibaldi. La richiesta è scaturita dalle numerose segnalazioni dei cittadini, che hanno documentato con dei video il passaggio degli animali nelle aree urbane più densamente popolate, sollevando forti preoccupazioni per la sicurezza di tutti.

L'area più interessata dalle incursioni è la Zona di Ripopolamento e Cattura, perimetrata dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, che confina direttamente con il centro abitato. Proprio questa vicinanza ha facilitato l'accesso dei cinghiali nelle zone residenziali, creando potenziali rischi sia per i cittadini che per le attività agricole locali.

L'urgenza della richiesta è dovuta anche alla scadenza dell’autorizzazione all’operato dei Bioregolatori, che in passato hanno contribuito a controllare la popolazione di cinghiali, riducendo il problema. L’Amministrazione guidata da Carmine Agostinelli ha quindi sollecitato un intervento immediato e il rinnovo dell’autorizzazione per i Bioregolatori, considerati essenziali per fronteggiare l’emergenza.

“È necessario agire con prontezza per tutelare l’incolumità dei nostri cittadini e salvaguardare il patrimonio agricolo locale, messo a rischio dalle incursioni di questi animali. La presenza dei cinghiali in aree così urbanizzate non è solo un pericolo per la sicurezza pubblica, ma rappresenta anche una minaccia diretta all’equilibrio ambientale. Confidiamo in un intervento rapido da parte delle istituzioni competenti per evitare ulteriori criticità” ha dichiarato il Sindaco Agostinelli.