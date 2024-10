Casa albergo San Pasquale, contratto rescisso: ora avanti con il progetto Pnrr Riqualificazione complessiva e un rilancio strutturale e definitivo della struttura

L'assessore al Welfare Carmen Coppola comunica che è stata pubblicata la determina con la quale si sancisce la risoluzione del contratto della concessione della Casa albergo per anziani San Pasquale.

"E' stata una decisione che il Comune e il privato hanno assunto - evidenzia l'assessore Carmen Coppola - di comune accordo. La cooperativa privata - per motivi totalmente indipendenti dal rapporto con il Comune di Benevento ma causati da un sensibile aumento dei costi per il personale dovuto al modificarsi del quadro contrattuale di riferimento - si è trovata in una condizione di non sostenibilità finanziaria. Abbiamo preso atto del mutato contesto. L'Amministrazione ha in essere una progettazione di rilievo già finanziata con i fondi del Pnrr, legata alla Linea d'investimento per la non autosufficienza in terza età. Tali risorse, pari a circa 2,5 milioni di euro, permetteranno una riqualificazione complessiva e un rilancio strutturale e definitivo della struttura al fine di offrire un servizio di ultima generazione in un ambito, importante ma estremamente delicato anche per la oggettiva complessità delle condizioni di mercato, quali i servizi socio-sanitari dedicati alla terza età", conclude Coppola.