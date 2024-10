Locali destinati alla mensa scolastica: 4 finanziamenti per Comune di Benevento Plesso Ferrovia, Pascoli e Pezzapiana. Mastella e Pasquariello: migliore risposta esigenze famiglie

Nello specifico gli interventi saranno effettuati presso il plesso scolastico Giovanni Pascoli (775mila euro), presso il plesso scolastico Pezzapiana (443mila euro), presso la Scuola dell’Infanzia del plesso Ferrovia (211mila euro), presso la Scuola Primaria sempre del plesso Ferrovia (180mila euro).

“Con queste risorse, derivanti dal Pnrr, potremo – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Pasquariello – potenziare il complesso d’interventi migliorativi sull’edilizia scolastica, uno dei punti più qualificanti della nostra azione amministrativa. In questo caso interveniamo sul servizio di refezione, migliorando la capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie in piena rispondenza alla missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che con questa missione sollecitava gli Enti a incrementare la capacità infrastrutturale su un versante cruciale per lo svolgimento del tempo pieno, quale è la mensa scolastica. La capacità d'attrarre risorse di quest'Amministrazione si conferma, anche in questo caso, di eccezionale rilievo”.