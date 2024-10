Matera: "Nuovi medici al San Pio: ora riattivare pronto soccorso di Sant’Agata" Il senatore di Fratelli d'Italia: ripristinare il full time in luogo dell'attuale funzionamento 8-18

"Prendiamo atto con soddisfazione che si è concluso l'iter concorsuale per la individuazione di sette professionalità mediche da implementare nei reparti di emergenza dell'azienda San Pio di Benevento. Ci complimentiamo in primo luogo per la celerità con la quale si sono sviluppate le varie fasi burocratiche nonché rivolgiamo un augurio di buon lavoro ai professionisti in questione". Sono le parole del Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera. "A questo punto - prosegue il medesimo - diventa realmente fattiva la circostanza di poter avere i professionisti utili alla riattivazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti. Già recentemente avevamo auspicato, attraverso un messaggio datato 27 Settembre, che la dottoressa Morgante potesse destinare al Sant'Alfonso tre se non quattro delle sette risorse che sarebbero state individuate. Adesso questa possibilità diventa concreta ed immediata e quindi attendiamo le consequenziali decisioni in merito. Il plus di personale che è assolutamente necessario per il Sant'Alfonso Maria de' Liguori consentirebbe, lo ricordiamo, di ripristinare il Pronto Soccorso full time in luogo dell'attuale funzionamento che, come noto, è ridotto alla fascia 8-18. Cosa che, lo si ricorda, non sarebbe funzionale solo all'ospedale saticulano ma che, ovviamente, lo sarebbe anche per il Rummo che andrebbe a beneficiare certamente di un alleggerimento dei carichi di lavoro. Siamo convinti dello spirito collaborativo della dirigente Morgante che, del resto, ha dimostrato di essere propensa all'ascolto ed alla interlocuzione. L'ospedale di Sant'Agata de' Goti e le Comunità che da esso sono servite meritano subito le necessarie risposte".