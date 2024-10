Mercato Piazza Risorgimento Benevento: il parere degli ambulanti Prosegue la querelle sulle ipotesi di spostamento

"In merito alla vicenda del mercato bisettimanale, abbiamo avuto oggi un ulteriore incontro con l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone. Non abbiamo ritenuto opportuno e conveniente per le nostre attività lavorative uno spostamento del mercato pomeridiano, né a piazza Risorgimento, né in altro luogo. Abbiamo dato massima disponibilità a svolgere la nostra attività per uno dei due giorni settimanali a via Delcogliano, per un altro a via Giovanni Pascoli". Così Pompeo Marinazzo, Presidente Anfa-Confesercenti (nella foto) e Cosimo Sorice, Responsabile operatori commerciali su aree pubbliche ambulanti sanniti.

"Ciò - proseguono - per trovare una soluzione equilibrata, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, lasciando lo spazio all'ingresso della scuola S. Angelo a Sasso con il dovuto rispetto per i genitori, gli alunni, il personale docente e dirigente della scuola e per agevolare il compito e la decisione dell'Amministrazione che ringraziamo per la disponibilità mostrata rispetto alle nostre esigenze, che rappresentano per noi motivo di sostentamento e di dignità del lavoro. L'ipotesi di via Delcogliano una volta a settimana in aggiunta ad un altro giorno a via Pascoli sarebbe per noi soddisfacente, atteso che al termine dei lavori a piazza Risorgimento che dureranno meno di un anno, come garantisce l'Amministrazione, torneremo nel nostro posto tradizionale".