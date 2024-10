Plesso scolastico 'Piano dello Stallone' restituito alla comunità - FOTO Il sindaco di San Giorgio la Molara, De Vizio: altro bel traguardo raggiunto non senza difficoltà

Non ha nascosto né l'emozione né la gioia per l'obiettivo raggiunto il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio quando questo pomeriggio ha riconsegnato al centro fortorino il plesso scolastico Piano dello Stallone. Un edificio completamente ristrutturato, messo in sicurezza a livello sismico e non solo e con nuovi spazi e tecnologie a disposizione di tutti i giovani studenti che frequentano l'Istituto Comprensico O. Fragnito che ospita centinaia di alunni.

Struttura imponente rimessa a nuovo grazie ai fondi a disposizione ma non senza difficoltà: “Non è stato semplice ma ce l'abbiamo fatta – ha commentato il sindaco De Vizio -. Oggi finalmente la nostra comunità ha una scuola moderna e funzionale. Un nuovo taglio del nastro che rappresenta un successo per il nostro operato” ha poi rimarcato fiero il primo cittadino che per l'inaugurazione ha accolto centinia di bambini e ragazzi, il presidente della Provincia Nino Lombardi e il presidente della Comunità Montana Zaccaria Spina. Cerimonia moderata dal professore Giuseppe Leone. Dopo il taglio del nastro e la benedizione il primo cittadino ha preso la parola per evidenziare difficoltà e successi che hanno portato alla riapertura della scuola che sarà frequentata da tantissimi studenti: “Anche qui soffriamo per via dello spopolamento – ha concluso il sindaco De Vizio – ma per fortuna negli ultimi tempi si è alzato il tasso di natalità. Un bene per San Giorgio e per tutto il Fortore”.

“Un successo di una buona amministrazione con alla guida un valido sindaco” ha poi rimarcato il presidente della Provincia, Lombardi: “Non è solo un edificio messo in sicurezza ma per tante famiglie rappresenta il luogo dove i loro bambini dovranno formarsi”.

Amministrazione guidata da De Vizio al completo. Al suo fianco la consigliera comunale con delega alla Scuola e all'Istruzione, Rina Derna: “Finalmente ce l'abbiamo fatta, un lavoro non semplice ma oggi restituiamo il plesso alla collettività. Siamo tutti emozionati per questo traguardo. Restituiamo un plesso super tecnologico, una struttura importante per accogliere tutti i ragazzi del futuro”.

Presente la dirigente dell'Istituto comprensivo “Fragnito” che ha plessi in numerosi centri del Fortore, Elisanna Pezzuto: “La chiusura del plesso per qualche anno ha creato qualche disagio ma la comunità sarà ripagata grazie ad una riqualificazione importante. San Giorgio è una comunità giovane e sicuramente questo edificio sarà davvero funzionale per tutti”.