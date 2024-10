L’inquietudine della conoscenza: Ulisse da Dante ai contemporanei Mercoledì l'appuntamento promosso dalla Dante Alighieri

Mercoledì 23 ottobre alle ore 10,30 per gli studenti, alle ore 16,30 per la cittadinanza, presso la sala Vergineo del Museo del Sannio, la Società Dante Alighieri comitato di Benevento organizza l’incontro con il professor Rino Caputo, Università Tor Vergata, sul tema L’inquietudine della conoscenza: Ulisse da Dante ai contemporanei.

Coordinerà la professoressa Teresa Agovino. Porteranno il loro saluto istituzionale la Presidente del comitato di Benevento prof.ssa Maria Felicia Crisci. il Presidente della Provincia dott, Nino Lombardi, il Rettore dell’Università del Sannio prof. Gerardo Canfora.

L’incontro è la prima tappa del percorso Amor che ne la mente mi ragiona: RagioniAMO con Dante che il comitato di Benevento svilupperà nel corso del 2024/25, in collaborazione con la Dante centrale, con la compartecipazione dell’Università del Sannio, del Museo del Sannio, della Provincia di Benevento, del Comune di Benevento, e con il patrocinio di StudiUm Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino

Le prossime tappe saranno

30 novembre 2024: Teatro De La Salle ( ex De Simone) spettacolo teatrale Una Commedia Divina_farsa infernale della compagnia Eidos

25 Marzo 2025, Dantedì, giornata dedicata alla figura di Manfredi di Svevia e alla Battaglia di Benevento con il prof. Attilio Cicchella dell’Università di Torino e il prof. Francesco Morante del Liceo Giannone

9 Maggio 2025, incontro con il prof. Marcello Ciccuto dell’Università di Pisa e Presidente della Società Dantesca Italiana su Strano interludio: Dante e Beatrice fra amore, filosofia e teologia

La Dante di Benevento continua il suo lavoro con i giovani, i soci, le istituzioni perché il patrimonio della cultura italiana non cessi di essere nutrimento di sapere critico e veicolo di bellezza e di #italsimpatia nel nostro paese e nei paesi esteri.