Ospedale San Pio Benevento, pazienti ringraziano: esempio di buona sanità La lettera della mamma di un bimbo operato presso l'azienda sanitaria sannita

Una lettera per ringraziare pubblicamente l’azienda ospedaliera San Pio di Benevento: “La capacità e la preparazione che contraddistinguono il lavoro del Direttore Generale Maria Morgante, dei medici e di tutto lo staff dell’Azienda Ospedaliera San Pio sono un esempio di buona sanità”. Sono queste le parole che accompagnano gli elogi al Direttore Generale Maria Morgante e a tutti i medici della UOC Otorinolaringoiatria da parte di una mamma di un bambino operato dal primario Domenico Di Maria.

“Gentilissima Dottoressa Maria Morgante, sono una mamma di un bambino che è stato operato nella vostra Azienda Ospedaliera qualche mese fa, per un intervento di adenoidectomia dal Primario del Reparto di Otorinolaringoiatra Dottore Di Maria Domenico. Io e mio marito volevamo esprimere la nostra profonda gratitudine al Dottore Di Maria per la professionalità, l'empatia, l'umanità e la grande disponibilità dimostrata nei nostri confronti e soprattutto di nostro figlio. Il valore di una struttura è dato soprattutto dalle persone che vi operano e voi avete un Primario Eccellente. Il nostro ringraziamento va a tutta l'equipe della sala operatoria, del reparto di Pediatria, Dottori, Infermieri, OSS per l'assistenza, per averci coccolato, per le competenze ed il profondo senso di umanità dimostrato. Competenza e professionalità fanno da padrone nella vostra struttura. Abbiamo avuto modo di constatare una realtà medico-sanitaria di eccellenza in un contesto, come il nostro Sud, spesso dimenticato. Questa è la buona sanità che dobbiamo valorizzare. Grazie davvero di cuore e continuate a lavorare con la stessa passione” conclude la nota.

“Un grazie di cuore ai genitori del piccolo paziente per aver testimoniato la professionalità e l’accoglienza dei medici e del personale sanitario dell’AORN San Pio per la particolare bravura, attenzione e dedizione, rivolta quotidianamente ai pazienti. A tutti desidero augurare un buon proseguimento di lavoro nella serenità e operatività. Grazie per ciò che siete e ciò che fate” afferma il direttore generale AORN San Pio, Maria Morgante.