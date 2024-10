L'Anpi chiede al sindaco Mastella di intitolare la Villa comunale a Matteotti "Un luogo ben riconoscibile della città di Benevento al martire antifascista"

In una lettera inviata nei giorni scorsi al sindaco Clemente Mastella, il Comitato provinciale dell’Anpi del Sannio, dopo un attento lavoro di una sua commissione interna sulla toponomastica, composta da autorevoli studiosi e docenti (Angelo Bosco, Gaetano Cantone, Erminio Fonzo e Teresa Simeone) e dopo aver ufficialmente il 25 aprile, attraverso il suo presidente provinciale Amerigo Ciervo, fatto richiesta di intitolare un importante luogo della città a Giacomo Matteotti, richiesta ribadita in una lettera del 20 giugno scorso, propone al primo cittadino della città di Benevento l’intitolazione della Villa Comunale al deputato socialista barbaramente ucciso da squadristi fascisti.

Qui di seguito il testo della lettera.

Signor Sindaco, a distanza di quasi 4 mesi (ns. lettera del 20 giugno 2024) ci vediamo costretti a riprendere con Lei la questione relativa all'intitolazione di un luogo centrale della città a Giacomo Matteotti, essendo stata intitolata la piazza, che recava il nome di Matteotti, a santa Sofia, per comprensibili e giustificati motivi (riconoscimento UNESCO, consuetudine popolare dell'indicazione). L'ANPI del Sannio ha speranza che l'antica città di Benevento, vittima dei furiosi bombardamenti dell'estate del 1943 causati dalla guerra scatenata dal regime fascista, non dimentichi chi per primo, cento anni fa, sacrificò la propria vita per opporsi al regime totalitario che stava, in quegli anni, piantando le radici nel terreno ahimè fecondo della società italiana.

E poiché è nostro convincimento che i nomi dei luoghi debbano e possano raccontare al meglio, innanzitutto alle giovani generazioni, i passaggi chiave della storia locale, nazionale e perfino planetaria, ci permettiamo di insistere a che il consiglio comunale cittadino dedichi, in occasione del centenario del sacrificio di Giacomo Matteotti, un luogo ben riconoscibile della città di Benevento al martire antifascista.

Comprendiamo altresì le numerose problematiche che il cambio di nome possa determinare sia agli uffici pubblici che ai privati (famiglie, imprese commerciali, uffici ed altro) sicché proponiamo alla sua Amministrazione di intitolare a Giacomo Matteotti la villa comunale della città.

Numerosi centri urbani italiani hanno intitolato una strada o una piazza o un parco a Matteotti (le intitolazioni sono circa 3000) e Benevento, con l'intitolazione della villa comunale, colmerebbe un gap.

Inoltre la scelta avrebbe sicuramente un grande impatto e porterebbe grande visibilità al nome di Matteotti, senza creare problemi di nessun tipo agli uffici pubblici, alle famiglie o alle imprese.

Confidiamo nei suoi convincimenti democratici e nella sua tradizionale militanza nel campo democratico e costituzionale e, dunque, antifascista.