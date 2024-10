Casa Pisani, venerdì inaugurazione della struttura riqualificata con fondi Pics Diventerà un polo didattico e scientifico grazie all'affidamento all'Archeoclub

Il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro comunicano che venerdì 25 ottobre, alle ore 17,30, sarà inaugurata Casa Pisani, la struttura nel rione Triggio riqualificata con le risorse del Programma Pics.

"E' un'ulteriore gemmazione di un programma che ha prodotto una miriade straordinaria di risultati concreti dislocati nei punti più belli e pregevoli della città ed eccezionali valorizzazioni storico-culturali

Questa bella e storica struttura comunale era finita, come molte altre che l'Amministrazione ha recuperato, nel dimenticatoio. Ora tornerà a vivere. Oltre alla riqualificazione strutturale e al rifacimento della pavimentazione, anche in questa occasione si pongono le basi per una fruizione innovativa e tecnologica del bene storico, in connessione con ricostruzioni tridimensionali del vicino Teatro Romano. Diventerà un polo didattico e scientifico, un luogo di cultura grazie all'affidamento all'Archeoclub, un prestigioso sodalizio culturale cittadino che siamo sicuri garantirà una gestione del sito autorevole e di alto livello scientifico-culturale", concludono il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro.