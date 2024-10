Solitek, Asi e Comune chiariscono: al lavoro per non far sfumare investimento Oggi in Consiglio comunale. Vessichelli: crisi settore fotovoltaico ma investimento resta

“Dire che l'investimento sia saltato non è assolutamente corretto”. Con queste parole il presidente del Consorzio Asi di Ponte Valentino a Benevento ha risposto in consiglio comunale dopo la richiesta di chiarezza sull'investimento avanzata dall'opposizione di Palazzo Mosti.

Animata la lunga seduta di consiglio, a partire dalla discussione sui lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola Torre.

A margine dei lavori ha preso la parola il presidente Vessichelli che ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda dell'azienda lituana produttrice di moduli fotovoltaici e batterie di accumulo per gli impianti che da circa un anno ha manifestato l'intenzione di aprire una sede per la produzione di pannelli, di logistica per i moduli e per lo smaltimento delle batterie.

“Oggi c'è una crisi del settore fotovoltaico – ha rimarcato Vessichelli - ma l'investimento della Solitek è molto molto importante e attrattivo anche per il secondo troncone, ovvero lo stoccaggio e il riciclaggio delle batterie”.

Poi le rassicurazioni del presidente del consorzio Asi: “l'azienda è costantemente al lavoro per trovare soluzioni e studiare un nuovo business plan con alcuni gruppi imprenditoriali. Partendo dal presupposto che i pannelli fotovoltaici devono necessariamente essere prodotti (524 megawatt) come previsto dal bando del Pnrr. Bisogna capire anche se c'è l'interattività per il resto dell'investimento, ovvero per batterie e riciclaggio. Bisogna essere realistici”.

Investimento da parte dell'azienda lituana che permetterebbe l'assunzione di decine e decine di lavoratori del territorio e che ora anche per questo si spera possa essere realizzato.

Il sindaco Clemente Mastella dal canto suo non ci sta alle accuse mosse dall'opposizione: “Stiamo lavorando in sinergia con il Consorzio Asi per cercare una soluzione ma deve essere anche l'Europa a regolamentare in maniera decisa le importazioni dalla Cina e altri Paesi asiatici per non mettere in difficoltà le nostre aziende”. Mastella ha poi assicurato che sulla vicenda sono al lavoro “Invitalia e il ministro Urso. Da sindaco mi sto impegnando, con il presidente Vessichelli abbiamo incontrato i rappresentanti della Solitek che hanno manifestato le loro difficoltà e hanno anche chiesto a noi una mano ma io – ha concluso Mastella - non sono in grado di trovare 10, 15 milioni per far partire il progetto e ripeto, l'intera questione è sul tavolo del ministro Urso con il quale ho colloquiato”.

Tornando al Consiglio comunale, approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2023 (20 voti favorevoli e 9 contrari) e dato il via libera all’integrazione degli indirizzi programmatici al Piano Urbanistico Comunale (19 voti favorevoli, 2 voti contrari e 7 astenuti) e alla concessione della servitù di elettrodotto della proprietà comunale situata alla Rotonda dei Pentri in favore di Terna SpA al fine di consentire la deviazione del tracciato dell’elettrodotto Benevento Nord-Benevento Città e il conseguente smantellamento della centrale ivi esistente (19 voti favorevoli e 8 astenuti).