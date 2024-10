Il sindaco Mastella ha ricevuto il vicesindaco di Bordeaux Guillemin Viaggio in bicicletta da Bordeaux e diretto a Tiblisi (Georgia) per messaggio cambiamento climatico

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto questo pomeriggio a palazzo Mosti Laurent Guillemin, eletto nel Consiglio comunale di Bordeaux nel 2020 e attualmente vicesindaco dei quartieri di Saint-Augustin, Tauzin e Alphonse Dupeux con delega al ciclo ed economia dell’acqua e alle relazioni con le religioni.

Guillemin, ingegnere specializzato nell’ottimizzazione energetica, ha intrapreso un viaggio in bicicletta da Bordeaux ed è diretto a Tiblisi (Georgia) per portare un messaggio alle istituzioni impegnate nella Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP29, in programma dall’11 al 22 novembre a Baku, città che inizialmente doveva essere meta della sua iniziativa a favore della causa ambientale.

Poi, a causa delle crescenti tensioni in atto tra la Francia e l’Azerbaigian, è stato costretto a cambiare il suo programma limitandosi a far tappa ai confini della nazione caucasica, dove verrà accolto dalla popolazione locale impegnata nell’ecologia.

Guillemin, a cui il sindaco Mastella ha donato un’opera sulla Chiesa di S. Sofia, si è detto particolarmente colpito dalla bellezza della città di Benevento e ha promesso di tornare nel capoluogo sannita per approfondire meglio la conoscenza dei luoghi.