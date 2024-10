IX Edizione Premio Letterario Benevento Braille, Palazzo Paolo V - FOTO Dario D'Auria ha consegnato il premio 'Giallo in Braille' ad Andrea Ciresola

Venerdì 18 ottobre è stato consegnato il Premio ad Andrea Ciresola, Autore del libro “Innumerevoli tentativi di imitazione”, libro giallo scelto nell’ambito del tema di quest’anno, Giallo in Braille. A consegnarlo il presidente della Giuria, Dario D’Auria.

L’intero evento è stato condotto in maniera brillante e coinvolgente dalla professoressa Maria Cristina Donnarumma., che ha concluso la manifestazione con una profonda intervista all’Autore.

Apprezzatissimi gli interventi del professore Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio, sulla scrittura Braille e differenza della lettura su supporti elettronici, scrittura tradizionale e audio-libro, del professore Giuseppe Acocella, Rettore dell’Università Giustino Fortunato, con considerazione sull’importanza attuale di eventi di premiazione, della Sig.ra Raffaela Masotta, Presidente dell’UICI di Benevento, sulla scrittura Braille e l’abbattimento delle barriere culturali per i non vedenti e ipovedenti, dell’avvocato Consuelo Basile, sul rapporto tra cultura e imprenditoria, del dottore Dario D’Auria sul coinvolgimento dei non vedenti e ipovedenti nei processi di diffusione della cultura in tutti i suoi aspetti.

Consegnato anche il Premio dell’Editore per il Giornalismo al dottore Giulio Sciorilli Borrelli. A consegnarlo il dottore Valerio Villoresi in rappresentanza di Pippo Civati per People Edizioni, nelle mani della professoressa Maria Cristina Donnarumma, in rappresentanza del dottore Giulio Sciorilli Borrelli. Per il “vino da lettura” scelto un passito di Falanghina, del territorio Sannita.

Al termine inaugurata nella Sala Graffiti la Mostra anche tattile con opere grafiche del Maestro Mellone, riferite alla narrativa del libro. E’ aperta al Pubblico fino al 26 Ottobre.