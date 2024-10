Lavori piazza Risorgimento e terminal Benevento: ecco come cambia il traffico Da lunedì 28 ottobre divieto di sosta e fermata nelle aree interessate dal cantiere

A causa dell’avvio dei lavori in piazza Risorgimento/ex area Collegio La Salle e della chiusura del terminal bus extraurbani di piazzale Venanzio Vari, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 28 ottobre e sino al termine dei lavori di allestimento dell’area di cantiere vigerà il divieto di sosta e fermata in piazzale Venanzio Vari e piazza Risorgimento.

Inoltre, verrà istituita la riserva della corsia di marcia agli autobus extraurbani delle linee di trasporto regionali e provinciali in via Mustilli, da via Calandra alla Rotonda delle Scienze.

Verrà altresì istituita la fermata degli autobus extraurbani, con riserva degli stalli di sosta in ordine di arrivo con attestazione dal primo posto utile in prossimità della Rotonda delle Scienze, consentendo la sola sosta per la salita e discesa dei passeggeri (la sosta inoperosa non dovrà superare i 3 minuti).

Il terminal provvisorio dei bus extraurbani provinciali e regionali verrà infine ubicato nell’area ex Coni di via Rivellini.