Maria Giovanna Pagliarulo confermata presidente provinciale Acli Benevento Il presidente regionale, Parente: un punto di ripartenza per le Acli di Benevento

Il primo Consiglio provinciale delle Acli di Benevento, riunitosi giovedì 24 ottobre facendo seguito al XXV Congresso provinciale svoltosi in quel di Pietrelcina, ha confermato alla presidenza Maria Giovanna Pagliarulo per i prossimi quattro anni. "Ringrazio ogni singolo componente della famiglia Acli per la rinnovata fiducia: qui mi sento a casa" le parole della presidente subito dopo la riconferma.

Maria Giovanna Pagliarulo ha raccolto il testimone due anni or sono del presidente dimissionario Danilo Parente: "Sono contenta e orgogliosa di far parte di questa famiglia. In questi due anni abbiamo camminato lungo il solco tracciato dal past president, che ringrazio per il grande lavoro svolto. Così come ritengo doveroso e indispensabile ringraziare il nostro presidente regionale Filiberto Parente per l'immancabile supporto a ogni iniziativa da noi promossa. L'obiettivo per i prossimi quattro anni è quello di cooperare e far dialogare i tanti circoli che compongono il mondo Acli sannita, integrare maggiori servizi e figure. Come api operose, accomunati dallo stesso intento, sono sicura che riusciremo a dare anche di più rispetto al grandissimo lavoro che svolgiamo quotidianamente sul territorio".

Sociosanitario e prevenzione gli ambiti nei quali la presidenza rafforzerà maggiormente la propria attività: "Quella di oggi è una giornata significativa che segna un punto di ripartenza per le Acli di Benevento" ha detto il presidente regionale Acli Campania, Filiberto Parente. "Il congresso di Pietrelcina ha riscontrato un grande successo, che rappresenta il culmine di un percorso sinergico avviato due anni fa con la presidente Pagliarulo e che ci ha condotto fino alla formazione di un rinnovato e ben strutturato Consiglio provinciale".

La presidente provinciale ha poi dato lettura delle deleghe: vicepresidente vicario Domenico Zampelli con delega alla comunicazione, al lavoro, alla vita cristiana e alla famiglia; vicepresidente Mariana Mastella, Coordinamento Donne e Pari opportunità; Filiberto Parente, responsabile Funzione sviluppo associativo e dell'amministrazione; Antonella Bibbò, segretaria con delega al Patronato; Guido del Sorbo, coordinatore Giovani delle Acli; Gianni Grasso, coordinatore Fap Acli; Romeo Furno, coordinatore Acli Terra; Stefania Ciullo, coordinatrice Acli Colf; Angela Ciullo, coordinatrice Aif; Carmine Ruggiero, coordinatore Acli Arte e Spettacolo; Danilo Parente, consigliere delegato alla Cultura e alla Legalità. Eletti anche i delegati di Benevento al congresso regionale: Ilaria Calabria e Stefania Ciullo.